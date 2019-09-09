Нижнекамск вновь окутал едкий химический смог

(Казань, 9 сентября, «Татар-информ»). В ночь с 8 на 9 сентября Нижнекамск вновь окутал едкий нефтехимический запах органического происхождения. Запах ощущался практически на территории всего города, включая Афанасовское, Красноключинское, Шингальчинское сельские поселения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



В природоохранные структуры, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Нижнекамска поступило свыше 60 жалоб на неприятный запах. Люди жаловались, что едкий запах газа проникает даже через закрытые окна и форточки, появились головные боли, тошнота, в городе, по словам жителей, нечем дышать.



«В данный момент времени 22.19 8 сентября в городе сильно ощущается едкий запах. Похожий на запах газа. В городе нечем дышать. Запах проникает и через закрытые окна. В результате появилась тошнота и головные боли. Мы задыхаемся. Окна не открыть! Прошу Вас помочь разобраться в причинах, найти виновных кто травит весь город и принять к ним меры реального наказания», – писали пользователи в социальных сетях.





Исполком района при поступлении первых жалоб организовал комиссионный отбор проб атмосферного воздуха и стоков из коллекторов, где ощущалась наибольшая концентрация веществ.



«Данный вопрос держит на контроле заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района Ленар Ахметов», – уточнили в пресс-службе мэрии.



Сейчас комиссия проверяет несколько версий появления источников неприятного запаха. Неравнодушных работников промышленных предприятий, ставших свидетелями залповых выбросов и располагающих информацией о конкретном источнике запаха, просят сообщить по телефону 8 (8555) 41-65-40 или по электронной почте Eko.nk@tatar.ru

Сообщившим важную информацию гарантируется анонимность.

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