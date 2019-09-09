Экологи обнаружили в жилой зоне Нижнекамска превышения в воздухе по этилбензолу и сероводороду

(Казань, 9 августа, «Татар-информ»). Превышения по этилбензолу и сероводороду в воздухе в жилой зоне Нижнекамска обнаружили татарстанские экологи по итогам анализа проб, взятых в 12 точках города. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Минэкологии РТ.

«По жалобам нижнекамцев относительно запаха, присутствующего в воздухе, экологами совместно со специалистами лаборатории произведен отбор проб в 12 точках города. На пересечении ул. Б. Урманче и пр. Мира экологи зафиксировали повышенное содержание этилбензола относительно ПДК в 11 раз. На автоматической станции контроля загрязнения атмосферного воздуха (ул. Южная,7) установлено превышение по сероводороду — в 2,9 раза», — сказано в сообщении.

Превышения обнаружены в жилой зоне, поэтому материалы дела для дальнейшего рассмотрения и принятия мер переданы в Управление Роспотребнадзора РТ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ночь с 8 на 9 сентября Нижнекамск окутал едкий нефтехимический запах органического происхождения. Запах ощущался практически на территории всего города, включая Афанасовское, Красноключинское, Шингальчинское сельские поселения. Об этом сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

В природоохранные структуры, а также в единую дежурную диспетчерскую службу Нижнекамска поступило свыше 60 жалоб на неприятный запах. Люди жаловались, что едкий запах газа проникает даже через закрытые окна и форточки, появились головные боли, тошнота, в городе, по словам жителей, нечем дышать.



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