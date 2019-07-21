Татарской певец Дамир Гараев снял клип на фестивале кряшенской культуры «Питрау»

(Казань, 16 сентября, «Татар-информ»). Молодой певец татарской эстрады Дамир Гараев снял клип в деревне Зюри Мамадышского района во время проведения фестиваля кряшенской культуры «Питрау». Клип размещен в социальной сети «ВКонтакте».



На кадрах клипа можно заметить различные кряшенские фольклорные ансамбли, среди них артисты «Карендэшлэр» из деревни Сетяково Менделеевского района, «Сэяр» из села Кряш-Серда Пестречинского района, «Кэлэем» из деревни Калейкино Альметьевского района, «Карендэшлэр» из города Набережные Челны под руководством народного артиста РТ Виталия Агапова.



На видео также появляется многонациональный ансамбль ZAKARIA, в котором состоит студентка Казанской государственной консерватории, обладательница титула «Кряшенская красавица» Татьяна Ефремова.



Кряшенские ансамбли стали настоящим украшением клипа, а костюмы участников фольклорных коллективов передают многообразие этнографического богатства народа. Кроме того, в видеоролике запечатлены самые яркие моменты фестиваля, панорамные съемки красивой природы, столы с выпечкой и самовары.

Фестиваль состоялся летом этого года и собрал более 50 тыс. зрителей.

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