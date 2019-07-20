Мухаметшин: Празднование Петрова дня можно по праву считать визитной карточкой кряшенского народа

(Мамадыш, 20 июля, «Татар-информ», Артур Казанцев). В деревне Зюри Мамадышского района открылся ХХ фестиваль «Питрау». Праздник кряшенской культуры открыл Председатель Государственного совета РТ Фарид Мухаметшин.

«Всякий раз с теплым чувством я посещаю национальные праздники народов нашей республики и восхищаюсь их непередаваемым колоритом и особым душевным настроем. Таковым является и сегодняшний Питрау — почитаемый праздник, который уже в двадцатый раз собирает кряшен со всей Республики Татарстан и других регионов», — отметил Мухаметшин.

Он добавил, что празднование Петрова дня можно по праву считать визитной карточкой кряшенского этноса.

Кряшенский праздник традиционно проходит в ночь с субботы на воскресенье. Место проведения юбилейного мероприятия остается прежним — поляна Тырлау в селе Зюри Мамадышского района.

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