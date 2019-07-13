«Кряшенская красавица» в этом году не будет передавать корону

(Казань, 14 июля, «Татар-информ»). Алиса Исакова, победившая в конкурсе «Кряшен чибяре» («Кряшенская красавица») в прошлом году, останется обладательницей короны еще на один год, пишет газета «Нократ».



Такое решение связано с тем, что в этом году на фестивале кряшенской культуры «Питрау» состоится парад красавиц, завоевавших титул «Кряшен чибяре» в прошлые годы. Парад приурочен к 20-летию праздника.



Алиса Исакова в течение всего года представляла кряшен в различных мероприятиях районного и республиканского значения, участвовала в событиях, организованных Общественной организацией кряшен РТ. В течение следующего года ей также предстоит нести ответственность за корону.





Алиса – уроженка села Дюсьметьево Мамадышского района. «Это символично», – отмечают организаторы, ведь именно на территории этого района проводится республиканский праздник «Питрау».



В прошлом году на празднике «Питрау» также выбрали самую сильную женщину. Этот титул также получила представительница Мамадыша – Римма Садикова-Нургалеева. В награду ей вручили барана.

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