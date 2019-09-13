В Минэкономразвития России ожидают перевыполнения плана 2019 года по регистрации самозанятых

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). МЭР прогнозирует перевыполнение плана на 2019 год по числу зарегистрированных самозанятых граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Милену Арсланову.

Как рассказала представитель федерального ведомства, по состоянию на 9 сентября, уже зарегистрированы 195 тыс. человек.

«Показатель на год стоит 200 тыс. человек. Спрос... оказался большим, и мы ожидаем перевыполнения этого KPI», — отметила Арсланова на Московском финансовом форуме.

Экспериментальный налоговый режим для самозанятых действует с начала года в четырех регионах страны, включая Москву, Подмосковье, Калужскую область и Татарстан. Как ранее сообщил на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин, в республике в 2019-м планируется зарегистрировать 60 тыс. граждан в качестве самозанятых. Всего к середине августа данный статус получили 26 тыс. татарстанцев.

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