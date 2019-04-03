В Татарстане в 2019 году в качестве самозанятых планируется зарегистрировать 60 тыс. граждан

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане в текущем году планируется зарегистрировать 60 тыс. граждан в качестве самозанятых. Об этом заявил сегодня на 47-м заседании Госсовета РТ Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В республике на 18 апреля в качестве самозанятых зарегистрировалось 8 тыс. 546 человек, отметил глава Правительства РТ.

«В рамках реализации нового налогового режима предстоит задача уже в этом году зарегистрировать 60 тыс. самозанятых граждан», – добавил он.

Татарстан с 1 января вошел в число пилотных регионов, где действует экспериментальный налоговый режим для самозанятых.

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