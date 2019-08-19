В августе самозанятыми стали около 4 тысяч татарстанцев

(Казань, 19 августа, «Татар-информ»). С начала августа 4 тыс. татарстанцев стали самозанятыми, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

«В июле самозанятыми стали около 7 тыс. татарстанцев. Высокая динамика сохраняется и в августе — за две недели зафиксировано 4 тыс. регистраций татарстанцев в приложении „Мой налог“. Сегодня республика, по данным ФНС России, является одним из лидеров среди пилотных регионов по количеству самозанятых», — отметили в Минэкономики РТ.

Всего в Татарстане насчитывается 26 тыс. самозанятых. Больше всего их в Казани (7,7 тыс.), на втором месте — Набережные Челны (2,3 тыс.). Замыкает тройку лидеров Нижнекамский район, где более тысячи самозанятых. На эти три муниципалитета приходится 42,4% зарегистрированных в республике самозанятых.

Также активно регистрируются самозанятыми в Дрожжановском, Атнинском, Балтасинском, Муслюмовском, Черемшанском, Сармановском, Новошешминском, Актанышском, Апастовском и Сабинском районах РТ.

При этом в основном самозанятые трудятся в пассажирских перевозках, сфере услуг и рекламе. Много самозанятых также среди программистов и репетиторов.

«Мы видим возрастающий интерес татарстанцев к новому налоговому режиму. Отрадно, что наши граждане проявляют свою гражданскую позицию и стремятся работать честно. Специально для консультаций по вопросам самозанятости запущена бесплатная горячая линия 8 800 222 37 22, на которую с апреля обратились более 1,4 тыс. граждан», — рассказал министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

По его словам, самозанятых также консультируют в Доме предпринимателя, где по средам для них организованы бесплатные семинары, а также в каждом отделении МФЦ.

Новый налоговый режим вступил в силу с 1 января 2019 года в четырех пилотных регионах России. Помимо Татарстана это еще Москва, Московская и Калужская области. Всего в пилотных регионах России самозанятыми сегодня зарегистрировались 116,7 тыс. человек.

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