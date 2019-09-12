В Нижнекамске перекроют одну из центральных дорог из-за укладки нового асфальта

(Казань, 13 сентября, «Татар-информ»). С 14 по 17 сентября дорожники перекроют автомобильное движение на четной стороне улицы 50 лет Октября. Ограничения вводятся на срок укладки верхнего слоя асфальта, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



«Ограничения будут действовать в случае благоприятных погодных условий», – отмечает источник.



Улица 50 лет Октября является знаковым местом: здесь расположена реконструированная площадь основателя города Николая Лемаева, мемориальный комплекс и Вечный огонь, памятник Мусе Джалилю, музыкальный колледж, Дом народного творчества и легендарный кинотеатр «Джалиль».

Участок от улицы Спортивная до проспекта Химиков ремонтируют в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



В этом году за счет выделенных средств в Нижнекамске капитально отремонтируют пять участков. На эти цели из бюджетов России и Татарстана выделено 480 млн рублей.

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