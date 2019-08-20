Татар-информ

20 августа 2019, 23:36

Общество

В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Чистопольская за 95,5 млн рублей

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Общество

В Нижнекамске по нацпроекту капитально отремонтируют улицу Чистопольская за 95,5 млн рублей

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ

На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамская агломерация в этом году направит 480 млн рублей.

(Казань, 20 августа, «Татар-информ»). В Нижнекамске по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» капитально отремонтируют улицу Чистопольская за 95,5 млн рублей, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

Одна из центральных улиц Нижнекамска будет отремонтирована на участке протяженностью 3,66 км от индустриального парка «Пионер» до начала автодороги Южная. Стоимость работ оценивается в 95 млн 520 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 86,4 млн рублей.

По словам директора Нижнекамского филиала АО «Татавтодор» Рафиса Хусаинова, на общей площади 42 тыс. кв. метров будет уложен новый слой асфальтобетонного покрытия, установлены 18 погонных метров искусственной неровности, новые тротуары, 136 дорожных знаков, барьерные и перильные ограждения, нанесена разметка из термопластика. Кроме того, запланировано устройство пяти новых дождеприемных колодцев.

«На данный момент полностью уложены нижний и выравнивающий слои покрытия. Ведется установка бортового камня. Также обустроена транспортная развязка по типу “Кольцо”. Завершить капитальный ремонт планируется в ноябре», – отмечается в сообщении министерства.

По ремонтируемому участку улицы Чистопольская организовано движение части междугородних пассажирских перевозок и доставка грузов на промышленные объекты и строительные базы.

В этом году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Нижнекамской агломерации выделено 480 млн рублей, в том числе 432 млн рублей – из федерального бюджета. Предусмотрен ремонт пяти объектов общей протяженностью 9,3 км. 

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