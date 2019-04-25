Для нижнекамцев на улице 50 лет Октября выступил духовой оркестр и показали бесплатное кино

(Казань, 26 апреля, «Татар-информ»). В Нижнекамске в рамках проекта «Улицы моего города» устроили большой праздник в честь улицы 50 лет Октября, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.



Улица 50 лет Октября является знаковым местом: тут расположена реконструированная площадь основателя города Николая Лемаева, мемориальный комплекс и Вечный огонь, памятник Мусе Джалилю, музыкальный колледж, Дом народного творчества и легендарный кинотеатр «Джалиль».





Программа гуляний была выполнена в виде диалога поколений – почетные жители города, первостроители, живущие на этой улице, возложили цветы к монументам, а перед школьниками выступили нижнекамцы, которые когда-то привезли для мемориала священный огонь с Мамаева кургана, все действие происходило под звуки духового оркестра.





На площадках уникальной улицы проходили несколько митингов, мини-концертов, конкурсов и мастер-классов. В финале участникам праздника показали советское кино «Высота» в кинотеатре «Джалиль».

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