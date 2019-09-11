Минсельхоз Татарстана: Цены на осенних ярмарках в этом году не вырастут

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). На сельскохозяйственных ярмарках в Татарстане сохранится уровень прошлогодних цен на продукцию. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Дмитрий Яшин.

На ярмарках можно будет приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другие фермерские продукты, произведенные в Татарстане. «В этом году уровень прошлогодних цен сохранится. Без наценок сельхозпроизводители могут реализовывать продукцию, им также предоставляется компенсация транспортных затрат. Руководство Татарстана поддерживает этот проект», – сказал спикер.

Яшин отметил, что в текущем году Минсельхозпрод РТ не определил рекомендованные цены для реализации продукции на сельхозярмарках. «Нет рекомендованных цен, но с сельхозтоваропроизводителями, крупными предприятиями мы провели переговоры», – уточнил он.

Председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов добавил, что сельхозпроизводители республики, как обычно, представят горожанам продукцию по социально ориентированным ценам.

Традиционные сельскохозяйственные ярмарки стартуют в Татарстане с 14 сентября. Они будут проводиться еженедельно по субботам до Нового года.

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