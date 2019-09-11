В Татарстане традиционные осенние сельхозярмарки начнут работу с 14 сентября

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Татарстане с 14 сентября стартуют традиционные осенние сельскохозяйственные ярмарки. В этом году для реализации сельхозпродукции и продовольственных товаров будет задействовано 19 площадок. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил начальник отдела развития продовольственного рынка Минсельхозпрода РТ Дмитрий Яшин.

Сельхозярмарки начнут работу с шести утра и будут проводиться еженедельно по субботам до Нового года. «Будут открыты 19 площадок, в том числе девять основных в Казани. Шатровые площадки, которые работают круглогодично, также будут задействованы в этих мероприятиях. В Набережных Челнах будет две площадки», – рассказал спикер.

Яшин подчеркнул, что этот проект имеет социальную значимость как для горожан, так и для сельхозтоваропроизводителей, которые могут реализовывать свою продукцию без посредников, а также не платить за торговое место, что значительно удешевляет стоимость продукции.

Решению организационных вопросов проведения ярмарок было посвящено совещание Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, которое прошло 9 сентября.

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