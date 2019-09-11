Для проведения сельхозярмарок задействуют 15 площадок во всех районах Казани

(Казань, 11 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сельскохозяйственные ярмарки с 14 сентября будут проходить на 15 площадках во всех районах Казани. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Комитета потребительского рынка исполкома Казани Руслан Фазылянов.

Спикер рассказал, что ярмарки в столице Татарстана будут работать по прежним адресам. В частности, в Авиастроительном районе по ул. Ленинградская, 27, возле гипермаркета «Бахетле», в Вахитовском – на площадке рядом с пересечением улиц Тинчурина и Татарстан, в Ново-Савиновском – на проспекте Ямашева, 71а (площадка «Бахетле»).

В Кировском районе сельхозярмарки пройдут по ул. Краснококшайская, 150/2 (возле торгового центра «Ягодная слобода»), ул. Батыршина, 20 и ул. Ильича, дом 1, корпус 1 (перед ДК Железнодорожников в Юдино). В Приволжском районе площадки будут открыты по ул. Зорге, дом 66, корпус 1 (возле рынка «Олимп»). В Советском районе традиционным местом проведения ярмарки станет открытая площадка агропромпарка «Казань», а также сельхозпродукцию можно будет приобрести в Дербышках по ул. Липатова, 7.

В Московском районе будет задействована площадка, прилегающая к рынку со стороны улиц Энергетиков и Усманова. Кроме того, торговля развернется в комплексе «Новая Тура» поселка Октябрьский Зеленодольского района РТ.

Сельхозпродукцию можно будет приобрести и на шатровых площадках: на пересечении улиц Беломорская и Гудованцева, по ул. Дементьева, 7, ул. Лаврентьева, 10, ул. Фучика, 72, ул. Закиева, 12.

«Будут представлены не только продукты питания, но и продукция для сельскохозяйственных нужд. Торговля будет организована еженедельно по субботам», – отметил Фазылянов.

По его словам, в этом году исполнительный комитет Казани получил большое число обращений от жителей жилого комплекса «Салават Купере» по организации сельхозярмарок в микрорайоне. «В ответ на просьбы жителей мы организуем ярмарку на парковке торгового центра “Радужный”. Несмотря на то, что это территория Зеленодольска, мы поможем организовать там ярмарку», – добавил спикер.

В сельхозярмарках Казани примут участие представители 24 муниципальных образований и 32 организаций агропромышленного комплекса Татарстана.

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