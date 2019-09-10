WORLDSKILLS - 2019

Татар-информ

10 сентября 2019, 13:14

ОбществоСельское хозяйство

Одной из площадок проведения сельскохозяйственных ярмарок в Казани станет ЖК «Салават Купере»

Рекомендуем

ОбществоСельское хозяйство

Одной из площадок проведения сельскохозяйственных ярмарок в Казани станет ЖК «Салават Купере»

Площадка расположится на прилегающей территории торгового центра «Радужный».

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная ярмарка с товарами от татарстанских производителей пройдет на территории микрорайона «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана. 

«В этом году по просьбе жителей организована новая площадка возле жилого комплекса „Салават Купере“ на прилегающей территории торгового центра „Радужный“. Месторасположение остальных площадок, где проводятся, ставшие традиционными, сельскохозяйственные ярмарки, горожанам хорошо известно», — говорится в сообщении.

Традиционные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров начнут работу 14 сентября в 6 утра в Казани, Набережных Челнах, в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Они будут проводиться каждую субботу вплоть до Нового года.

Горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из муниципальных районов Татарстана по доступным ценам.

«Сельскохозяйственные ярмарки — это очень важная мера поддержки для фермеров и населения, так как фермеры имеют возможность реализовать выращенную продукцию, а население — купить по минимальным ценам, без торговых наценок» — приводит пресс-служба слова первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николая Титова.

Завтра, 11 сентября, в ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственным ярмаркам. Планируется участие представителей Минсельхозпрода РТ, Россельхознадзора по РТ, Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ и исполкома Казани. Приглашаем средства массовой информации принять активное участие и задать интересующие вопросы. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Победители конкурса «Семья года-2019»: «Решили показать, какие чудесные семьи есть в Татарстане»
Новости дня
13:31
Под Казанью рядом с поселком Новые Салмачи замечены танки

Кадрами с места поделились пользователи социальных сетей.

13:31
Победители конкурса «Семья года-2019»: «Решили показать, какие чудесные семьи есть в Татарстане»

Лучшей многодетной семьей России стала чета Даишевых с 11 детьми из Альметьевска.

13:28
Отсутствие стратегии и низкое число научных работников: в Казани обсудили проблемы литейщиков

К 2030 году объемы производства литья в России должны вырасти до 8 млн тонн в год.

13:22
Сотни мастер-классов и тысячи участников: челнинский проект «Просто танцуй» отметил юбилей

Летний проект стартовал в 2015 году по инициативе общественной организации «Атмосфера».

13:14
Одной из площадок проведения сельскохозяйственных ярмарок в Казани станет ЖК «Салават Купере»

Площадка расположится на прилегающей территории торгового центра «Радужный».

13:10
Экс-гендиректор КПАТП-1 получит мандат в Госдуме Казани

Анна Надырова победила на дополнительных выборах в Казгордуму по Кулагинскому одномандатному избирательному округу № 15.

13:04
Мухаметшин доложил Медведеву о массовом вступлении татарстанцев в «Единую Россию» накануне выборов

Лидер татарстанских единороссов подвел итоги выборов в Госсовет РТ.

12:58
Фарид Мухаметшин назвал причину успеха «Единой России» на выборах в Госсовет РТ VI созыва

По последним данным, партия «Единая Россия» в Татарстане набрала 72,4% голосов избирателей.

12:50
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России
12:46
Благотворительный фонд Илзе Лиепа приглашает татарстанцев к участию в конкурсе «Весна священная»

Заочный этап пройдет во всех округах РФ с 20 сентября по 31 октября 2019 года.

12:40
В прошлом году в Татарстане произвели почти 11% от общей доли литья в России

В 2018 году предприятия республики отгрузили литейной продукции на 36 млрд рублей.

12:35
Сервис МегаФон Путешествия стал доступен в удобном приложении на iOS и Android
12:34
Фарид Мухаметшин: Обновление парламента положительно скажется на активности депутатского корпуса

Обновление республиканского парламента Председатель Госсовета РТ назвал «положительным явлением».

12:32
Ургант рассмешил Билли Айлиш, рассказав, что русские называют ее «беляшом»

Ургант вручил Билли Айлиш книгу рецептов под названием: «Беляши, чебуреки, пирожки».

12:24
Фарид Мухаметшин: Постараемся, чтобы наказы избирателей были учтены в бюджете Татарстана 2020 года

Партия власти победила на выборах в парламент республики с семикратным перевесом.

12:20
ВТБ внедрил универсальную линейку пакетов РКО для предпринимателей
12:19
Эксперт: Напугавший жителей Тукаевского района РТ паук – редкий, ядовитый, для взрослых неопасный

Жители поселка Новый встретили редкий вид паука, который занесен в Красную Книгу Республики Татарстан.

12:16
«Чистые леса Татарстана» объединят 10 тысяч добровольцев на уборке леса от мусора

Два месяца госслужащие, депутаты, сотрудники предприятий, министерств и ведомств будут расчищать леса республики от мусора и поваленных деревьев.

12:08
Фарид Мухаметшин попросит Юрия Камалтынова возглавить фракцию «Единая Россия» в Госсовете РТ

Председатель Госсовета РТ считает, что наработанный Камалтыновым опыт должен использоваться и дальше в работе парламента нового созыва.

12:04
Спикер Госсовета РТ: Азат Хамаев, Марат Ахметов и Айрат Зарипов обогатят парламент знаниями и опытом

Избранные в Госсовет Татарстана министры и главы районов не будут сдавать свои мандаты.

12:00
Заборы для Москвы, фасонные отливки, головки блока цилиндров: в Казани открылся XIV съезд литейщиков

На Международном съезде литейщиков российские и татарстанские предприятия представляют свои уникальные разработки в сфере литейного производства.

11:52
Поддержку на 96,5 млн рублей получили 10 инновационных проектов РТ

Проекты участвовали в конкурсных программах Фонда содействия инновациям.

11:44
Мухаметшин: Считаю разумным предложить свою кандидатуру в качестве главы парламента РТ VI созыва

Главу парламента голосованием выберут на первом заседании Госсовета Татарстана нового созыва.

11:36
Минлесхоз РТ: За девять лет пожаров в лесах республики не было

Сельхозпалы в 2019 году на территории республики уничтожили 354 га земель.

11:33
Прокуратура помогла жительнице Татарстана получить инвалидную коляску

Специалист надзорного ведомства помог женщине составить заявление на получение инвалидного кресла в Фонд социального страхования.

События