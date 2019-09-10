Одной из площадок проведения сельскохозяйственных ярмарок в Казани станет ЖК «Салават Купере»

(Казань, 10 сентября, «Татар-информ»). Сельскохозяйственная ярмарка с товарами от татарстанских производителей пройдет на территории микрорайона «Салават Купере» в Кировском районе Казани. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

«В этом году по просьбе жителей организована новая площадка возле жилого комплекса „Салават Купере“ на прилегающей территории торгового центра „Радужный“. Месторасположение остальных площадок, где проводятся, ставшие традиционными, сельскохозяйственные ярмарки, горожанам хорошо известно», — говорится в сообщении.

Традиционные ярмарки по реализации сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров начнут работу 14 сентября в 6 утра в Казани, Набережных Челнах, в поселке Октябрьский Зеленодольского района. Они будут проводиться каждую субботу вплоть до Нового года.

Горожане смогут приобрести мясо, колбасную продукцию, разливное молоко, сыр, масло, яйца, овощи, мед, сахар, муку, крупы и другую фермерскую продукцию, привезенную из муниципальных районов Татарстана по доступным ценам.

«Сельскохозяйственные ярмарки — это очень важная мера поддержки для фермеров и населения, так как фермеры имеют возможность реализовать выращенную продукцию, а население — купить по минимальным ценам, без торговых наценок» — приводит пресс-служба слова первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Николая Титова.

Завтра, 11 сентября, в ИА «Татар-информ» пройдет пресс-конференция, посвященная сельскохозяйственным ярмаркам. Планируется участие представителей Минсельхозпрода РТ, Россельхознадзора по РТ, Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ и исполкома Казани. Приглашаем средства массовой информации принять активное участие и задать интересующие вопросы. Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru.

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