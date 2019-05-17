Рината Раимджанова, расстрелявшего двоих мужчин в центре Казани, отправили в СИЗО

(Казань, 17 мая, «Татар-информ», Елена Саляхова). Советский районный суд Казани арестовал 55-летнего Рината Раимджанова, который накануне Нового года устроил перестрелку в центре Казани. Он ранил двоих мужчин, один из них – владелец сети ломбардов – спустя девять дней скончался в больнице.

Ринату Раимджанову было предъявлено обвинение по статьям «Покушение на убийство», «Убийство лица, в связи с осуществлением служебной деятельности или выполнением общественного долга» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

Следователь ходатайствовал на заключении подсудимого под стражу до 15 июня. Суд его позицию поддержал и отправил Раимджанова на месяц в СИЗО.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что вечером 14 мая полицейские задержали Рината Раимджанова в съемной квартире в жилом комплексе «Радужный». Мужчина пять месяцев находился в розыске. При нем полицейские обнаружили пистолет, из которого, по некоторым данным, он стрелял, и гашиш. Сама перестрелка произошла 25 декабря 2018 года на перекрестке Университетской и Островского. Момент стрельбы попал на камеры видеонаблюдения ювелирной мастерской. Раимджанов выстрелил в 45-летнего владельца сети ломбардов и его 47-летнего приятеля, после чего скрылся.





Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.