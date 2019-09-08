В Высокогорском районе проголосовала 107-летняя долгожительница

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). В выборах депутатов в Госсовет РТ приняла участие самая пожилая жительница Высокогорского района Анна Емельянова. Буквально на днях ей исполнится 108 лет, пишут «Высокогорские вести».



По заверению Анны Ивановны, за свою жизнь она не пропустила ни одного голосования. И в этот раз она радушно приняла у себя дома членов избирательной комиссии.



Анна Емельянова воспользовалась услугой голосования на дому, так как не смогла прийти на избирательный участок самостоятельно. Правом проголосовать на дому в Высокогорском районе воспользовались 28 человек.



Подать заявление о голосовании на дому можно было и сегодня до 14 часов. Ранее в выборах приняли участие долгожители Елабужского и Балтасинского районов РТ.



В Татарстане 8 сентября – Единый день голосования. Жители республики выбирают депутатов Государственного Совета РТ.

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