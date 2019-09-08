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Татар-информ

8 сентября 2019, 13:17

Общество

В Елабуге проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

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Общество

В Елабуге проголосовал 101-летний ветеран Великой Отечественной войны

Несмотря на почтенный возраст, Мулла Назипов решил голосовать не дома, а на избирательном участке.

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Одним из первых сегодня на выборах депутатов Госсовета Республики Татарстан в Елабужском районе проголосовал ветеран Великой Отечественной войны, участник Сталинградской битвы и Курской дуги Мулла Назипов. Об этом пишет газета «Новая Кама».

Несмотря на почтенный возраст, он решил голосовать не дома, а на избирательном участке. Сюда он пришел в сопровождении дочери и соцработника. Собирался ветеран как на праздник, надев все свои награды.

«Как же не прийти и не проголосовать, когда это наш гражданский долг? Всегда прихожу на выборы. Тут я и с людьми общаюсь», – рассказал ветеран.

Опуская в урну бюллетень, Мулла Назипов прочел молитву, чтобы перемены, ожидающие нашу республику, были только хорошими. В знак признательности члены избирательной комиссии вручили ветерану цветы.

 

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