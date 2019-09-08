В Балтасинском районе 94-летний ветеран проголосовал одним из первых за депутатов Госсовета РТ

(Казань, 8 сентября, «Татар-информ»). Избирательные участки Балтасинского района открыли свои двери в семь часов утра. В поселке Балтаси на избирательном участке № 1090 одним из первых проголосовал 94-летний ветеран войны Мансур Хасбиуллин. Об этом сообщает Единый информационный центр РТ.

Мансур Хасбиуллин, проживающий в поселке Балтаси, на выборы всегда ходит рано утром. Выборы депутатов Госсовета Татарстана шестого созыва также не стали исключением. Пенсионер еще до открытия избирательного участка пришел на место.



Всю свою жизнь он проработал в органах милиции, был героем труда. Как человек неравнодушный к событиям, происходящим вокруг, Мансур Хасбиуллин, уже став пенсионером, продолжает вести здоровый образ жизни и призывает молодежь активно участвовать в выборах: «Если предоставлена возможность выразить свою волю, нужно обязательно воспользоваться этой возможностью», – говорит он.



По мнению ветерана, участие в выборах – это наш гражданский долг.



«Я выполняю свой гражданский долг с желанием и с удовольствием. Потому что живу в прекрасном районе Татарстана. Живу в доме, построенном для ветерана Великой Отечественной войны, дышу свежим воздухом, гуляю по новому парку. Поэтому отдаю свой голос за благополучие Татарстана, за прекрасную жизнь. Потому что я видел многое – и войну, и голодные годы. Надо ценить такую жизнь», – призвал Мансур Хасбиуллин.

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