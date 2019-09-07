Более трех четвертей выручки сельхозпредприятиям Татарстана принесло животноводство

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане денежная выручка в отрасли животноводства выросла на 16%. Об этом сообщил сегодня заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В республике денежная выручка сельхозформирований за восемь месяцев текущего года достигла 60 млрд рублей. В том числе от реализации продукции животноводства – 46 млрд рублей, что больше показателя за соответствующий период 2018 года на 16%, отметил Марат Ахметов.

«Рост обеспечен в основном за счет молочной отрасли», – подчеркнул министр.

Как пояснили в Минсельхозпроде РТ, в общей выручке сельхозформирований Татарстана на долю животноводства приходится около 78%. За восемь месяцев этого года хозяйства получили от реализации молока 18,7 млрд рублей, что составляет 127% к уровню 2018 года.

Согласно информации ведомства, за январь-август текущего года в сельхозорганизациях произведено 915,6 тыс. тонн молока (104% к показателю за восемь месяцев прошлого года), 265,6 тыс. тонн мяса скота и птицы (102%).

В республике наращивают производство продукции крупные свиноводческие и птицеводческие предприятия. К примеру, с начала года получено 807,6 млн штук яиц, это превышает показатель за январь-август прошлого года на 9%.

Поголовье крупного рогатого скота в сельхозформированиях составляет 721,5 тыс. голов, включая 242,5 тыс. голов коров.

«Численность крупного рогатого скота, в том числе коров, стабильная в республике. Имеем рост поголовья свиней на 18 тыс. голов, это 104% [к уровню прошлого года]», – заметил Марат Ахметов.

По оперативным данным на 7 сентября, за сутки в сельхозформированиях республики надоено 3 тыс. 751,2 тонны молока, реализовано 3 тыс. 527 тонн. Это больше показателей на аналогичную дату прошлого года на 3,7% и 5% соответственно, пояснили в Минсельхозпроде РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило о росте в Татарстане производства молока и мяса в первом полугодии 2019 года.

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