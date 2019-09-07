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Татар-информ

7 сентября 2019, 09:36

Сельское хозяйство

Марат Ахметов: Четвертый миллион тонн зерна нового урожая ожидаем в понедельник

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Сельское хозяйство

Марат Ахметов: Четвертый миллион тонн зерна нового урожая ожидаем в понедельник

Фото: Александр Эшкинин/архив

В ряде хозяйств Татарстана, завершивших уборку зерновых культур, средняя урожайность превышает 50 ц/га.

(Казань, 7 сентября, «Татар-информ»). В Татарстане к началу следующей недели объем собранного зерна нового урожая превысит 4 млн тонн. Об этом сегодня сообщил заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Ахметов на совещании в Доме Правительства республики.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми муниципальными районами Татарстана провел Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Докладывая о ходе уборки урожая, глава Минсельхозпрода республики заметил, что неделя была благоприятной для проведения уборочных работ и это позволило ускорить темпы обмолота зерновых культур.

«В понедельник планируем пройти рубеж 4 млн тонн валовки при прошлогодних 3,6 млн тонн [зерна]. Остается убрать около 10%, или менее 150 тыс. га площадей [зерновых культур]», – рассказал Марат Ахметов, добавив, что текущая урожайность 30,1 ц/га превышает показатель за соответствующий период прошлого года на 4,0 ц/га.

Вчера, 6 сентября, с урожайностью 40,1 ц/га и валовым сбором 152,2 тыс. тонн завершил уборку зерновых культур Заинский район. Чуть раньше это сделали Нурлатский с намолотом 103,5 тыс. тонн зерна, Апастовский с 83,8 тыс. тонн и Кайбицкий с 55,0 тыс. тонн, доложил министр. Урожайность в этих районах составила 32,2 ц/га, 30,7 ц/га и 27,5 ц/га соответственно.

По словам главы профильного министерства, в отрасли земледелия «примеров успешной, эффективной работы в республике достаточно». Так, ряд хозяйств завершили уборку, получив с каждого гектара более 50 центнеров зерна. В их числе ООО «Авангард» Буинского района (53,1 ц/га), ООО «Агрофирма “Колос“» Тетюшского района (52 ц/га), ООО «Восток» Кукморского района (51,9 ц/га) b ООО «Цильна» Дрожжановского района (51 ц/га).

По данным ведомства на 6 сентября, в ряде районов осталось убрать более 20% посевов зерновых культур. Это Бугульминский район – 7,4 тыс. га, Тукаевский – 11,5 тыс. га, Камско-Устьинский – 4,1 тыс. га, Альметьевский – 10,3 тыс. га, Менделеевский – 3,5 тыс. га, Мензелинский и Муслюмовский – по 10,7 тыс. га, Агрызский – 5,7 тыс. га и Верхнеуслонский район – 3,4 тыс. га.

Согласно информации Минсельхозпрода РТ, в республике наряду с уборочными работами идет сев озимых культур. По состоянию на 7 сентября они посеяны на площади 439,2 тыс. га (81% к прогнозу). При этом озимой пшеницей засеяно 316,9 тыс. га, рожью – 116,7 тыс. га.

«Пять районов уже выполнили свои прогнозные показатели по осеннему севу. Это Атнинский, Пестречинский, Сабинский, Тюлячинский и Ютазинский муниципальные районы», – уточнил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ильдус Габдрахманов.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», завершившие уборку урожая заинские комбайнеры отправились убирать зерновые в другие районы республики.

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