В первом полугодии 2019 года в Татарстане отмечен рост производства молока и мяса

(Казань,12 июля, «Татар-информ»). В сельхозформированиях Татарстана в первом полугодии 2019 года увеличилось производство продукции животноводства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в Минсельхозпроде республики.

За январь – июнь текущего года в республике в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах надоено 670,9 тыс. тонн молока, произведено 200,1 тыс. тонн мяса скота и птицы. Прирост к уровню соответствующего периода прошлого года составил 4% и 2% соответственно. При этом произведено мяса КРС 49,2 тыс. тонн (99%), свиней – 44,7 тыс. тонн (105%), птицы – 105,0 тыс. тонн (102%).

Как сообщили в ведомстве, отмечен рост молочной продуктивности дойного поголовья. «В сельхозформированиях за первое полугодие средний удой на одну корову достиг 2 тыс. 896 кг, это выше показателя за такой же период прошлого года на 5%», – уточнил заместитель начальника отдела развития отраслей животноводства Минсельхозпрода РТ Ирек Гибадуллин.

По словам собеседника агентства, «отдельные муниципальные районы существенно улучшили динамику производства продукции животноводства».

Так, согласно данным министерства, за январь – июнь 2019 года в сельхозформированиях Балтасинского района надоено 43 тыс. 27 тонн молока, что составляет к показателю за соответствующий период прошлого года 114%, Нижекамского – 16 тыс. 146 тонн (111%), Кукморского – 48 тыс. 141 тонна (109%), Актанышского – 31 тыс. 840 тонн (109%), Алькеевского района – 31 тыс. 117 тонн (109%).

Ряд муниципальных районов демонстрирует положительную динамику производства мяса. К примеру, в Высокогорском районе за первое полугодие текущего года произведено 1 тыс. 348 тонн мяса – это 135% к показателю за тот же период прошлого года, в Мамадышском – 2 тыс. 664 тонны (119%), Кукморском – 3 тыс. 389 тонн (110%).

Как отметили Минсельхозпрода РТ, Татарстан занимает первое место по объемам производства и реализации товарного молока среди регионов Российской Федерации.

«Согласно оперативным данным на 12 июля, за сутки в сельхозформированиях республики произведено 4 тыс. 5,9 тонны молока, что на 140,3 тонны или на 3,6% превышает показатель на аналогичную дату прошлого года», – подчеркнул Ирек Гибадуллин. При этом, по его словам, за день реализовано 3 тыс. 765,3 тонны молока – на 180,7 тонны или на 5% больше, чем годом ранее.

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