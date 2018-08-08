Глава Заинского района доложил Минниханову о завершении уборки зерновых и рекордном урожае

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). Механизаторы Заинского района по итогам уборки зерновых получили 152 тыс. тонн зерна, урожайность составила свыше 40,1 центнера с гектара, что является рекордом для республики. Об этом сообщил глава района Разиф Каримов в телеграмме Президенту РТ Рустаму Минниханову.

«Хлеборобы Заинского района успешно завершили уборку зерновых культур на пощади 38 тыс. гектаров. Благодаря научному подходу к земледелию, своевременному и качественному проведению агротехнических мероприятий, упорному труду механизаторов, с каждого гектара собрано по 40,1 центнера зерна, валовый сбор составил 152 тыс. тонн», – отметил Каримов.

По оперативным данным Минсельхоза РТ, на сегодняшний день 4 района республики завершили уборку зерновых культур: Нурлатский, Апастовский, Кайбицкий и Заинский. Урожайность в Нурлатском и Апастовском районе также выше среднереспубликанских показателей, – свыше 32 и 30 центнеров с га. Кайбицкий район завершил уборку с урожайностью в 27,5 центнера с га. Всего по республике намолочено 3,7 млн тонн зерна.

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