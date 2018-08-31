Завершившие уборку урожая заинские комбайнеры отправились убирать зерновые в другие районы РТ

(Казань, 6 сентября, «Татар-информ»). После завершения уборки зерновых культур в Заинском районе Татарстана некоторые комбайнеры отправились оттуда убирать урожай в ряд других районов республики.

Как сообщили ИА «Татар-информ» в сельхозуправлении муниципалитета, аграрии района завершили обмолот зерновых и зернобобовых культур в числе первых в республике и оказались лидерами по урожайности.

«По району валовой сбор зерна превышает 152,2 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых составляет 40,1 ц/га – на сегодня это лучший показатель по республике», – рассказал начальник Управления сельского хозяйства и продовольствия района Фаргат Камалиев. Он заметил, что в агрофирме «Зай» с каждого гектара получили 48,1 центнера зерна при среднем показателе по республике на сегодня 30,1 ц/га.

По словам собеседника агентства, в районе на уборке хлебов были заняты 56 комбайнеров, более 40 из них намолотили свыше 2 тыс. тонн зерна. Показатели намолота у Ильдуса Фатхуллина, Азата Мухтахова и еще у ряда передовых комбайнеров составляют около 4 тыс. тонн, а Андрей Митрофанов намолотил даже больше 4 тыс. тонн зерна.

«Завершив уборку в районе, отдельные наши комбайнеры отправились в другие районы. Там они помогут завершить обмолот зерновых в агрофирмах компании "Агросила"», – заметил начальник сельхозуправления.

По его словам, сейчас в районе набирает темп уборка сахарной свеклы, которая занимает 9 тыс. 337 га, что составляет 14,4% от уборочной площади этой культуры в республике.

«По состоянию на 6 сентября корнеплоды выкопаны с 1 тыс. 370 га, накопано более 63 тыс. тонн. Урожайность – 460 ц/га, пока это самый высокий показатель среди районов республики», – пояснил Камалиев.

Также он сообщил, что сельхозпроизводители района отгружают на Заинский сахарный завод до 5–5,5 тыс. тонн корнеплодов в сутки. А с 10 сентября в хозяйствах приступят к круглосуточной копке сахарной свеклы, что позволит увеличить объемы поставляемого на переработку урожая.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», глава Заинского района доложил Президенту Татарстана Рустаму Минниханову о завершении уборки зерновых и рекордном урожае.

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