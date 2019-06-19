В подземном храме собора Казанской иконы Божией Матери осенью откроется музей воссоздания святыни

(Казань, 21 июня, «Татар-информ», Оксана Романова). В октябре этого года реставраторы должны закончить работу по восстановлению росписей нижнего, пещерного (подземного) храма восстанавливаемого сейчас в столице РТ собора Казанской иконы Божией Матери. В одном из помещений здесь будет открыт музей воссоздания православной святыни, осеннее празднование в честь которой верующие отмечают 4 ноября. О старте нулевого цикла реставрации росписей в эксклюзивном интервью «Татар-информ» рассказал бригадир реставрационных работ, художник-реставратор I категории Межобластного научно-реставрационного художественного управления (МНРХУ, Москва — прим. Т-и) Валерий Косушкин.

Главная проблема заключается в том, что от подземного храма сохранилась только часть исторических стен. Собор был взорван, чудом уцелела лишь нижняя часть стен (примерно четверть высоты) и фундамент. Конструкцию современные строители воссоздали по архивным данным, а вот детальных зарисовок, фотографий росписей не осталось. Реставраторы располагают только эскизными, в значительной степени схематическими зарисовками орнамента нижнего храма, которые выполнил архитектор Щусев в 1910 году.

Сейчас граница восстановленной части храма хорошо видна: это оштукатуренные белые стены и своды, толстым слоем нависающие на нижние границы кораллово-розовой подлинной кладки. Такой акцент реставраторы сделали специально, чтобы паломники и туристы могли видеть разницу между восстановленной и древней кладкой.

«Живопись будет наверху, на воссозданной части храма. По нижней как раз сейчас специалисты принимают решение, как быть: археологи хотят одного, владыка, понятно, хочет другого — чтобы были полотенца (орнамент-кант по нижней части храмовых стен — прим. Т-и). Но следов подлинной росписи осталось совсем немного, поскольку остатки храма после взрыва были засыпаны землей, красочный слой ушел, и сейчас мы с трудом лишь местами видим некоторые его элементы. Археологи настаивают, что нижнюю часть нам следует оставить так, затонировав участки, где уже заделаны трещины и неровности, в розоватый, как у подлинных стен цвет», — рассказал Валерий Косушкин.

Судя по зарисовкам Щусева, над орнаментом полотенец роспись храма была достаточно простой — синее небо с голубыми звездами. Сейчас идут подготовительные работы (очистка стен, просушка), вместе с Валерием Косушкиным работают пятеро реставраторов. После того, как будет принято окончательное решение по росписи храма, задействовать придется, возможно, до 15 — 20 человек.

Сейчас в храме заливаются полы под укладку метлахской плитки, уже проведена пожарная сигнализация, размечены места под розетки, бра, в будущем здесь появятся также системы кондиционирования и видеонаблюдения. Пока специалисты вынуждены дожидаться, когда долгое время находившиеся под землей стены наконец полностью просохнут — без этого начинать роспись бессмысленно.

Часть исторического пола будет музеефицирована под стеклом, часть помещений займет музей истории строительства и воссоздания собора Казанской иконы Божией Матери.

На месте алтаря, к слову, сохранились отверстия от прежних дней, когда храм был действующим. Их намерены использовать после завершения работ. Здесь же было найдено углубление для хранения мощей, но сами мощи давно покинули уготованный им тайник.

В храм будут организованы три входа. Музей, говорит Валерий Косушкин, начнет работу, вероятно, уже осенью, а вот освящение храма произойдет, скорее всего, одновременно с собором. Полностью восстановить собор Казанской иконы Божией Матери, по его словам, должны не позднее 2021 года. Пока под руководством лепщика Каджика Маргоряна бригада из пяти человек отливает, устанавливает и покрывает сусальным золотом лепной декор верхнего храма собора. Позже и здесь начнутся работы по росписи.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.