(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Сбивший людей у рынка на Ломжинской в Казани водитель грузовика утверждает, что его подрезали. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

«Водитель рассказал, что его якобы подрезала белая “Ауди”, из-за чего он вынужден был выехать на тротуар, уходя от столкновения», – сообщил источник агентства.

Между тем, по словам источника, на видео видно, что «Ауди» стоит перед светофором в ожидании зеленого, и только через несколько секунд подъезжает грузовик.

По данным источника, по предварительной информации, водитель грузовика был трезв, более точно можно будет сказать после проведения медицинского освидетельствования.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле рынка Ала-Дим грузовой автомобиль выехал на тротуар и сбил людей. В результате аварии пострадали пять человек, в основном это пожилые продавцы с рынка. Пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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