(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Пострадавшие от наезда грузовика в Казани – в основном пожилые торговцы с рынка на Ломжинской.

«В результате ДТП на Ломжинской пострадали пять человек. В основном это пожилые люди. Бригады скорой помощи доставили их в травматологический центр РКБ. На данный момент их осматривают и госпитализируют. Состояние пациентов оценивается как средней степени тяжести», – рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что возле рынка Ала-Дим на Ломжинской улице грузовик вылетел на тротуар и сбил несколько человек.



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