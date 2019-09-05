Возле рынка Ала-Дим в Казани грузовик вылетел на людей на тротуаре

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). Возле рынка в Казани грузовик вылетел на людей на тротуаре. Кадрами с места происшествия поделились пользователи социальных сетей.

Очевидцы сообщают, что авария произошла сегодня днем возле рынка Ала-Дим на Ломжинской улице.

В ГИБДД Казани информацию об аварии подтвердили.

«Это произошло в районе четырех часов дня. По предварительным данным, в аварии пострадали несколько человек», – рассказали в Госавтоинспекции Казани.

На кадрах видно, как грузовик совершает наезд на дорожное ограждение, возле которого организован торговый ряд и работают люди.

По данным источника ИА «Татар-информ», в результате ДТП травмы получили четыре человека. На месте работают врачи и полицейские.

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