ПСО «Казань» начало заливку бетона на строительстве второй очереди космодрома «Восточный»

(Казань, 2 сентября, «Татар-информ»). Генподрядчик строительства второй очереди космодрома «Восточный» ПСО «Казань» приступило к заливке бетона в основание стартового стола, с которого будут запускать ракеты «Ангара». Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

«Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1,5 тыс. кубов бетона», – написал Рогозин.

ПСО «Казань» было определено генподрядчиком строительства второй очереди «Восточного» распоряжением Правительства РФ в декабре 2017 года. Согласно документу, компания из Татарстана занимается разработкой рабочей документации, выполнением строительно-монтажных работ, поставками инженерного оборудования. Стоимость госконтракта составляет 38,7 млрд рублей. Завершить весь объем работ по созданию стартового комплекса «Ангара» генподрядчик должен к 31 декабря 2022 года.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Руководство «Роскосмоса» довольно темпами строительства «Восточного».

Сегодня на строительстве второй очереди космодрома Восточный будет залито 1.5 тысячи кубов бетона pic.twitter.com/JuTd4f9VTU — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 2 сентября 2019 г.

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