Полицейские Казани разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу

(Казань, 5 сентября, «Татар-информ»). В Казани ищут пропавшую 14-летнюю школьницу, сообщили в полиции города.

«27 августа в полицию обратилась 48-летняя местная жительница. Она рассказала, что пропала ее дочь Милана. Девочка ушла из дома рано утром, и до настоящего времени о ней ничего не известно», – рассказали в УМВД России по Казани.

Ее телефон недоступен, и у матери есть основания полагать, что девочка уехала из Татарстана со своим приятелем.

Рост Миланы 170 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы, на левой руке черный браслет. Была одета в серо-черную толстовку, шорты и кеды цвета хаки. С собой у девочки был рюкзак.

Полиция Казани обращается к гражданам с просьбой оказать содействие в розыске девочки. Всех, кто располагает информацией о ее местонахождении, сотрудники полиции Казани просят сообщить по телефону дежурной части отдела полиции «Ямашевский» 8 (843) 294-55-52.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в апреле этого года девочка уже пропадала из дома. Спустя десять дней её обнаружили в Краснодарском крае.

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