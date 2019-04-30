(Казань, 30 апреля, «Татар-информ»). Казанскую школьницу, которую искали десять дней, нашли живой и здоровой, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

«Девочка нашлась, ее везут домой. При каких обстоятельствах и где именно ее нашли, пока уточняется», – сообщил источник.

Ранее агентство сообщало, что 14-летняя ученица одной из казанских школ ушла из дома 20 апреля и не вернулась. После ее исчезновения в Следственном комитет РТ было возбуждено уголовное дело.

Тогда источник агентства рассказал, что школьница написала родителям в соцсетях и объяснила, что находится в Москве. Однако полицейские предполагали, что она могла находиться в одном из городов Татарстана.

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