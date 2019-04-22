Полицейские разыскивают пропавшую казанскую школьницу

(Казань, 22 апреля, «Татар-информ»). Полицейские разыскивают пропавшую 14-летнюю школьницу из Казани. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.

«В субботу, 20 апреля, родители 14-летней девочки написали заявление в полицию. Сейчас заведено розыскное дело, проводятся все необходимые мероприятия по поиску ребенка», – уточнили в пресс-службе управления.

Девочка ушла из дома 20 апреля и не вернулась. Ее рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы длинные светло-русые. Была одета в черные джинсы, джинсовый жакет, розовую майку и красные кроссовки. С собой был ярко-розовый рюкзак.

Как стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников, школьница якобы написала родителям в соцсетях и объяснила, что находится в Москве. Так ли это на самом деле предстоит выяснить полицейским. Есть предположение, что ребенок может находиться в одном из городов Татарстана.



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