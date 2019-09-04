Альметьевские врачи рассказали о состоянии найденного в пакете младенца

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Врачи перинатального центра Альметьевска рассказали о состоянии новорожденного ребенка, найденного в пакете возле магазина в Черемшане, сообщает «Альметьевск ТВ».

«На сегодняшний день состояние ребенка средней тяжести. Малыш, в принципе, соматически здоров. Будет проходить обследование, что нужно будет по стандарту», — рассказала и. о. главврача Альметьевской детской городской больницы с перинатальным центром Разия Галиева. По ее словам, у младенца нет внешних травм и увечий.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ребенка в пакете нашел директор магазина в Черемшане. Мальчик был голым и сильно замерз. Вскоре сотрудники полиции задержали мать младенца, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного».

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