(Казань, 3 сентября, «Татар-информ»). Следком возбудил уголовное дело после обнаружения новорожденного в пакете в Татарстане, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

«По предварительным данным, малыша нашел директор магазина на улице Титова. Следствие выясняет, кто является матерью ребенка. В ближайшее время будут назначены судебно-медицинская и судебно-генетическая экспертизы», – рассказал Шептицкий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало что сегодня днем возле одного из магазинов в селе Черемшан в полиэтиленовом пакете обнаружили ребенка. В данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести в перинатальном центре в Альметьевске.

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