(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). В Черемшане задержали мать, которая выбросила новорожденного ребенка в пакете у магазина, сообщили в МВД по РТ.

«В процессе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили мать ребенка. Ею оказалась 36-летняя продавец магазина, рядом с которым обнаружили младенца», – рассказали в полиции.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, ребенок женщины не от ее супруга, по этой причине она и решила избавиться от малыша.

Женщина задержана, в данный момент решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что накануне директор магазина в селе Черемшан нашел возле заведения новорожденного мальчика в продуктовом пакете. Ребенок был голым и сильно замерз.

Мужчина незамедлительно вызвал на место полицейских и врачей. Новорожденного госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, а мать объявили в розыск.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство матерью новорожденного».

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