(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). СК Татарстана распространил видео, на котором женщина выбрасывает новорожденного у магазина. Кадры опубликованы в социальной сети.

На видео видно, что женщина обходит супермаркет и оставляет за ним черный продуктовый пакет, в котором лежит младенец.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий, задержанная 36-летняя мать рассказала следователям, что находилась на улице, когда внезапно почувствовала схватки.

«Женщина отправилась в заросли кустарников, где через какое-то время родила. Она оторвала пуповину, положила ребенка в пакет и оставила недалеко от места работы. В скором времени малыша обнаружил директор магазина», – рассказал Шептицкий.

По его информации, женщина замужем, имеет двоих детей в возрасте 8 и 10 лет. В ближайшее время следователь попросит суд избрать для нее меру пресечения в виде домашнего ареста. Ведется расследование и опрос свидетелей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что обнаруженного в пакете малыша доставили в больницу Альметьевска в состоянии средней степени тяжести. По данному факту возбудили уголовное дело.

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