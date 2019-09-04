Экс-глава казанского филиала банка «Открытие» рассказал следствию, куда вложил пропавшие миллионы

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Экс-директор казанского филиала банка «Открытие» Олег Полях рассказал следствию, куда вложил пропавшие миллионы. Об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Полях заявил следователям ГСУ МВД по РТ, что миллионы банка он вложил в инвестиционный фонд.

«Как именно называется инвестиционный фонд и где находится его офис, Олег Полях сказать следователям не смог, якобы забыл», – рассказал источник агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что недостача 230 миллионов рублей обнаружилась в филиале банка 18 сентября прошлого года. Было возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере. На тот момент еще директор филиала – 40-летний Олег Полях был объявлен в розыск.

Нашли его в Новороссийске местные полицейские, когда проводили мероприятия по другому уголовному делу 29 июля. Проверив его данные по базе, обнаружили, что мужчина находится в розыске. Поляха задержали, местный суд заключил его под стражу. Где он скрывался все эти месяцы и чем занимался, полицейским пока неизвестно.

Экс-директора филиала «Открытия» в сопровождении полицейских привезли в Казань. Вину свою, по словам источника агентства, он признал.

«Рад, что меня задержали. Устал бегать и бояться», – по словам источника, сказал Полях полицейским.

В настоящее время экс-директор филиала банка «Открытия» обвиняется в присвоении и находится в следственном изоляторе № 2. Его дело сегодня поступило на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани.

Между тем, дело в отношении 47-летней кассира филиала банка Натальи Степановой выделено в отдельное производство. Она, по версии следствия, участвовала в похищении денег, меняя их, по указанию директора, на билеты банка приколов.

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