(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Елена Кривопатре). Экс-главный кассир банка «Открытие» призналась, что участвовала в похищении 220 млн руб. Сегодня в Вахитовском районном суде Казани должно было начаться рассмотрение уголовного дела в отношении 47-летней Натальи Степановой. Однако суд пришлось отложить – выяснилось, что подсудимая не была должным образом извещена о начале судебного заседания.

Бывшую сотрудницу банка обвиняют по статье «Присвоение в особо крупном размере, совершенное группой лиц». Степанова попросила суд рассмотреть ее дело в особом порядке – свою вину она полностью признала и раскаялась.

В ожидании судебного процесса женщина сильно нервничала, а увидев журналистов и вовсе расплакалась. Она то отворачивалась от камер, то закрывала лицо руками. Отвечать на какие-либо вопросы представителей СМИ отказалась. Сейчас Степанова находится под подпиской о невыезде.

По данным следствия, кассир меняла купюры в кассе на билеты банка приколов по указанию своего начальника.

«По делу проходят как уже установленные, так и не установленные лица. Хищение денежных средств банка совершались с декабря 2017 года по сентябрь 2018 года. Уголовное дело в отношении Степановой было возбуждено 19 сентября прошлого года – следствие продолжалось девять месяцев», – рассказал помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из казанского офиса банка «Открытие» было похишено 220 млн руб. Крупную недостачу обнаружили во время проверки. Подозреваемым по делу проходит экс-директор филиала банка 40-летний Олег Полях, который в настоящее время находится в розыске.



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