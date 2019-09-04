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Татар-информ

4 сентября 2019, 11:03

Происшествия

Экс-директор казанского филиала банка «Открытие» предстанет перед судом за хищение 220 млн рублей

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Происшествия

Экс-директор казанского филиала банка «Открытие» предстанет перед судом за хищение 220 млн рублей

Фото: 16.мвд.рф

Дело Олега Поляха будут рассматривать в Вахитовском районном суде Казани.

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Экс-директор казанского филиала банка «Открытие» предстанет перед судом за хищение 220 млн рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

«Уголовное дело о присвоении, возбужденное в отношении директора операционного офиса филиала банка 41-летнего Олега Поляха, утверждено и направлено на рассмотрение в Вахитовский районный суд Казани. Дело в отношении его соучастницы выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении», – рассказал Галиев.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в сентябре прошлого года в денежном хранилище одного из казанских офисов банка обнаружили крупную недостачу. В процессе расследования выяснилось, что к преступлению причастен Олег Полях, некогда возглавлявший отдел.

Выяснилось также и то, что Полях вовлек в преступную деятельность главного кассира офиса, которая, по его указанию, проводила фиктивные операции по обмену валют, после чего получала наличные и заменяла их муляжами банкнот.

Полях был объявлен в розыск и задержан лишь в июле этого года в Новороссийске Краснодарского края.

Следствие арестовало банковский счет подозреваемого, на котором находилось четыре миллиона рублей. Остальные деньги, как пояснил Полях, он проиграл на бирже.

 

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