«Единая Россия» открыла в Казани ситуационный центр, где пройдет сбор итогов экзитполов 8 сентября

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Татарстанское отделение партии «Единая Россия» открыло ситуационный центр, который будет работать 8 сентября – в день проведения выборов депутатов Госсовета РТ VI созыва. О задачах центра журналистам рассказал руководитель исполкома регионального отделения партии Андрей Кондратьев.

«Основная функция ситуационного центра “Единой России“ – координировать все мероприятия, которые будут проходить по республике, координировать работу наших наблюдателей. Всего 2811 избирательных участков, и мы на всех участках обеспечили присутствие наших наблюдателей, которые будут следить за чистотой голосования, за обстановкой на избирательных участках и информировать ситуационный центр. И мы, и наши юридические службы в случае необходимости будем подключаться», – пояснил он.

Сотрудники ситуационного центра – работники исполкома Татарстанского регионального отделения «Единой России». Они будут заниматься информационным сопровождением избирательной кампании партии. Все оперативные данные о встречах кандидатов с людьми, о работе наблюдателей и о ходе выборов в районах республики будут стекаться именно в ситуационный центр. Здесь же будет проходить сбор данных экзитполов.

«Информация со всех экзитполов будет стекаться сюда. Мы будем видеть ситуацию по выборам в нашей республике», – добавил Кондратьев.

Сейчас в ситуационном центре продолжается работа онлайн-сервиса «Мой депутат». Это сайт Мойдепутат.онлайн и горячая линия 8 (800) 201-16-00, с помощью которых каждый житель может оставить наказ или предложение. Кондратьев рассказал, что с начала работы колл-центра принято более 7 тыс. звонков, на портал «Мой депутат» зарегистрировано свыше 12 тыс. заходов. Итогом ежедневной работы онлайн-площадки станет сводный документ, с которым партийцы обратятся к Президенту Татарстана.

Накануне в Казани открылся региональный ситуационный центр Корпуса наблюдателей «За чистые выборы». В центр со всех районов Татарстана в день выборов будет поступать информация о возможных нарушениях.

Выборы депутатов Госсовета РТ VI созыва пройдут 8 сентября. По всей республике будут работать более 2800 избирательных участков.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.