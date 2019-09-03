В Казани начал работу региональный Ситуационный центр Корпуса наблюдателей «За чистые выборы»

(Казань, 3 сентября, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани сегодня открылся республиканский Ситуационный центр Общероссийского общественного движения «Корпус наблюдателей “За чистые выборы”». Его представители будут осуществлять мониторинг информации о ходе проведения выборов в Госсовет Татарстана VI созыва, которые состоятся 8 сентября.



«Цель создания ситуационного центра в Татарстане – осуществление мониторинга за процессом избирательной кампании. В центр со всех районов республики будет поступать информация о ходе проведения выборов и обрабатываться. При выявлении нарушений будет дан своевременный юридический ответ, как реагировать и что дальше делать», – рассказал региональный координатор Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Павел Соломонов.

Он уточнил, что информация будет поступать от наблюдателей, также будет проводиться мониторинг СМИ и социальных сетей. «При необходимости будет выезжать мобильная группа, чтобы проверить, действительно ли было нарушение», – добавил Соломонов.

В республиканском центре работают 25 – 30 человек – консультанты, координаторы, юристы, эксперты в области избирательного права. «За каждым человеком закреплено 50 – 100 избирательных участков, с ними будет установлена связь. Будем оперативно реагировать на все возможные нештатные ситуации и нарушения. Полную необходимую информацию представим в федеральный центр Корпуса наблюдателей, а также в СМИ, соцсетях», – отметил региональный координатор.

По его словам, уже сегодня представители корпуса начнут обзванивать наблюдателей. «Хотим проверить, есть ли у них возможность осуществлять фото- и видеосъемку, чтобы они смогли передавать фотографии и видео с избирательных участков», – сказал Соломонов.

Руководитель штаба Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в РТ Марсель Гараев подчеркнул, что «костяк штаба составляют профессиональные юристы». «Нашим штабом изучено все законодательство России и Татарстана в сфере избирательного права, проведено изучение судебной практики. Все это позволит оперативно комментировать и давать правовую оценку жалобам, которые будут поступать в день выборов», – заметил он.

Наша задача – обеспечить максимальную прозрачность и чистоту проведения выборов, продолжил лектор Корпуса наблюдателей Тимур Какохо. «Для этого были созданы все условия – организация ситуационного центра, обучение наблюдателей со всей республики, создание единой горячей линии, куда поступают жалобы, касающиеся выборов. Сотрудники ситуационного центра – это в основном активисты Корпуса наблюдателей, которые уже неоднократно участвовали в избирательных кампаниях, работали в штабе корпуса. Они отбирались по критериям компетентности, прежде всего, это люди, которые имеют юридическое образование, кандидаты юридических наук, практики с опытом работы», – заключил он.



Инициатива создания в Татарстане Ситуационного центра принадлежит представителям Корпуса наблюдателей «За чистые выборы» по РТ. Региональные отделения корпуса созданы почти в 60 российских регионах, в большинстве из которых во время проведения выборов всех уровней работали Ситуационные центры.

В Татарстане Ситуационный центр работал, в том числе, во время выборов Президента России в марте 2018 года.

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