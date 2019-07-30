(Казань, 30 июля, «Татар-информ», Егор Никитин). Новая онлайн-площадка татарстанских единороссов «Мой депутат» с каждым днем становится более востребованной у жителей республики. Об этом заявил Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин.

Спикер республиканского парламента в течение дня дежурил в общественной приемной «Единой России». За это время он лично обзвонил несколько десятков человек, оставивших свои наказы и пожелания в системе «Мой депутат». Система включает интернет-сайт и телефон горячей линии, на который можно дозвониться ежедневно с 9 утра до 9 вечера. На другом конце трубки ответит один из кандидатов в депутаты партийного списка «Единой России». Сегодня очередь дошла до Фарида Мухаметшина.

«Это новый, очень эффективный формат работы с избирателями, который проходит в режиме онлайн. Сегодня у меня подошла очередь отвечать на вопросы граждан. Мы отвечаем вживую на все поступающие вопросы. Если наказ или предложение пришло раньше, то сами звоним людям», — отметил Мухаметшин, который успел пообщаться с журналистами в перерыве между дежурствами.

Количество вопросов, поступающих на площадку «Мой депутат», постоянно растет. С начала работы колл-центра жители республики оформили более 1,8 тыс. наказов и предложений. Из них большая часть — вопросы местного значения. Однако встречаются проблемы регионального и даже федерального уровней. «С одной стороны, это дополнительная нагрузка и ответственность. Но с другой — только так мы сможем лучше узнать реальные проблемы наших граждан и выработать необходимые решения», — подчеркнул Фарид Мухаметшин.

Спикер парламента пояснил, что каждый поднятый людьми вопрос фиксируется и анализируется специалистами приемной. Итогом ежедневной работы онлайн-площадки станет сводный документ, с которым партийцы обратятся к Президенту республики.

«Эти вопросы необходимо решать через республиканские программы. Только в этом году по нашему обращению Президентом РТ были выделены 35 млн рублей. Мы берем это на партийный контроль — средства идут на благоустройство, обеспечение питьевой водой, ремонт лифтов и множество других задач», — заключил глава республиканского парламента.

Работой с избирателями сейчас активно занимаются и другие республиканские партии. Несмотря на повсеместное проникновение высоких технологий, живое общение с людьми приносит наибольшие результаты, отметили представители татарстанского отделения ЛДПР. «На сегодняшний день наиболее эффективными являются живые встречи с будущими избирателями. Для этого мы проведем агитпробег по республике», — подчеркнули в ЛДПР.

Большое внимание общению кандидатов с населением уделяют и татарстанские коммунисты. «Мы используем, в том числе, традиционные формы общения с избирателями — встречи наших кандидатов с людьми, сейчас они проходят регулярно. Есть и новые формы общения, которые появились благодаря развитию мобильного интернета и соцсетей. В этом смысле нынешняя кампания заметно отличается от прошлой», — рассказали журналистам в республиканском отделении КПРФ.

Окончательный список партий-участниц осенних выборов в Госсовет Татарстана станет известен до 2 августа — уже на этой неделе. Пока же ЦИК республики зарегистрировал списки от четырех парламентских партий — «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР — всего 171 кандидат.

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