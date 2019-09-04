Алексей Песошин и Жанболат Мурзалин обсудили развитие сотрудничества Татарстана и Казахстана

(Казань, 4 сентября, «Татар-информ»). Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сегодня встретился с Генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече, состоявшейся в Доме Правительства республики, шла речь о развитии всестороннего сотрудничества между сторонами – как отмечается в сообщении, «направленного на укрепление российско-казахстанских связей».

В том числе Алексей Песошин передал слова благодарности Премьер-министру Казахстана Аскару Мамину за участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Тогда же казахстанский политик осмотрел ряд ведущих татарстанских предприятий.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», Жанболата Мурзалина, до этого работавшего советником посольства Казахстана в России, назначили Генеральным консулом Казахстана в Казани в июле 2019 года. Прежде должность генконсула занимал Еркин Тукумов.

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