Премьер-министр Казахстана посмотрел, как в Татарстане производят «КАМАЗы», вертолеты и топливо

(Казань, 22 августа, «Татар-информ»). Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин прибыл сегодня в Татарстан с рабочим визитом. Он осмотрел ряд ведущих предприятий республики – первыми в его рабочем графике были «ТАНЕКО», КАМАЗ и Казанский вертолетный завод. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

В международном аэропорту «Бегишево» Премьер-министра Казахстана встретил руководитель парламента Татарстана Фарид Мухаметшин. На «ТАНЕКО» членам делегации Казахстана показали ключевые установки, предназначенные для переработки нефти и производства нефтепродуктов – автомобильного бензина, авиационного керосина, смазочных материалов.

В центральной операторной генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов рассказал, что компания наряду с высокой конкурентоспособностью нефтедобычи обеспечивает максимальную добавленную стоимость переработки нефти. По его словам, внедрение современных технологий позволило достичь глубины переработки нефти в 99%. Как отметил глава «Татнефти», в компании апробированы десятки технологий, при этом особое внимание уделяется обеспечению экологической и промышленной безопасности.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин подчеркнул, что одной из целей визита в Татарстан является изучение успешных промышленных проектов, а также расширение взаимодействия в нефтеперерабатывающей отрасли.

«На ПАО “КАМАЗ“ гости ознакомились с ключевыми производственными площадками автозавода. Члены делегации осмотрели технологический процесс производства грузовых автомобилей от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сервисного сопровождения готовой продукции, ознакомились с магистральным тягачом нового поколения “КАМАЗ-54901“ и гоночным грузовиком спортивной команды “КАМАЗ-Мастер”», – отметили в пресс-службе.

Казахстан является одним из основных экспортных рынков ведущего российского машиностроительного предприятия. В рамках программы совместных действий России и Казахстана в области производственной кооперации КАМАЗ и казахстанская компания «Агромашхолдинг KZ» совместно реализуют ряд проектов, в числе которых – строительство завода по производству редукторов мостов грузовых автомобилей и спецтехники.

Казанский вертолетный завод холдинга «Вертолеты России» – еще один важнейший партнер Казахстана. КВЗ много лет сотрудничает с коммерческими компаниями Казахстана в поставке вертолетов, запасных частей и различных услуг. За последние 20 лет Казахстану были поставлены различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-17, а также выполнена доработка и переоборудование вертолетов под установку новейших систем.

Управляющий директор ПАО «Казанский вертолетный завод» Юрий Пустовгаров провел для казахстанской делегации экскурсию по предприятию и представил выпускаемую вертолетную технику. Члены делегации осмотрели агрегатно-сборочное производство легендарных вертолетов Ми-8/17, легких многоцелевых «Ансатов» и новейших Ми-38.

Далее гости из Казахстана посетили казанский технополис «Химград». Особый интерес у гостей вызвали такие предприятия, как «Данафлекс-Нано» и «РЦИ Биотехнологий Республики Татарстан». Компания «Данафлекс-Нано» занимается производством пленочных материалов по нанотехнологиям, в настоящее время она занимает 12% российского рынка упаковки. Сейчас предприятие делает ставку на выпуск экологически чистой продукции и биоразлагающейся упаковки. Сфера деятельности «РЦИ Биотехнологий» – биопрепараты агропищевой промышленности.

Сегодня же состоялась встреча Премьер-министра Республики Казахстан Аскара Мамина с Председателем Правительства России Дмитрием Медведевым. Вечером делегация Казахстана планирует принять участие в церемонии открытия 45-го мирового чемпионата WorldSkills на стадионе «Казань Арена».

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