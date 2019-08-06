Президент РТ обсудил вопросы сотрудничества с новым Генконсулом Казахстана в Казани

(Казань, 6 августа, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня встретился с новым Генеральным консулом Казахстана в Казани Жанболатом Мурзалиным, сообщает пресс-служба руководителя республики.

На встрече, прошедшей в Доме Правительства РТ, Минниханов поздравил Мурзалина с вступлением в должность генерального консула и выразил уверенность в укреплении сотрудничества Татарстана и Казахстана в рамках российско-казахстанских отношений.

Кроме того, Рустам Минниханов отметил необходимость развития сотрудничества между сторонами как в промышленности и сельском хозяйстве, так и в культуре, науке, образовании, спорте и туризме.

«Через две недели в Казани состоится открытие мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills. Надеемся на участие в этом мероприятии высокой казахстанской делегации», – заметил также Президент РТ.

Дипломат в свою очередь поблагодарил руководство Татарстана за доверие, поддержку и совместную работу, направленную на укрепление связей России и Казахстана.

Жанболата Мурзалина, до этого работавшего советником посольства Казахстана в России, назначили Генеральным консулом Казахстана в Казани в июле 2019 года. Ранее должность генконсула занимал Еркин Тукумов.

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