Празднование Дня Республики Татарстан завершится традиционным салютом

(Казань, 30 августа, «Татар-информ»). Празднование Дня Республики Татарстан и Дня города в Казани завершится традиционным салютом.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ» со ссылкой на начальника Управления культуры исполкома Азата Абзалова, лучшими точками для просмотра станут Кремлевская набережная и площадка у Центра семьи «Казан».

Запуск фейерверков стартует ровно в 10 часов вечера и продлится около пяти минут.

В этот день для казанцев и гостей города подготовлена насыщенная развлекательная программа. Различные мероприятия пройдут в парках и других общественных пространствах столицы РТ.

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