Стали известны лучшие точки Казани для просмотра салюта в День республики

(Казань, 27 августа, «Татар-информ», Наталья Рыбакова). Лучшими точками для просмотра салюта, который состоится в столице Татарстана 30 августа, в День республики, станут Кремлевская набережная и площадка у Центра семьи «Казан». Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник Управления культуры исполкома Казани Азат Абзалов.

«Кремлевская набережная и площадка у Центра семьи “Казан” станут лучшими точками для просмотра салюта 30 августа, в День республики в Казани. Салют будет проходить под музыкальное сопровождение – финальное выступление группы ”Рондо” – и продлится до пяти минут», – отметил спикер.

30 августа жителей и гостей Казани ждет масштабная праздничная программа. По традиции она завершится праздничным салютом в акватории реки Казанки. Фейерверк начнется в 22 часа.

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