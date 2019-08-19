FEDUK и Лэйна выступят на Дне города Казани

(Казань, 19 августа, «Татар-информ», Вероника Ваганова). Программа празднования Дня города в Казани начнется с ежегодного торжественного вручения в Казанской ратуше городских и республиканских наград, а также внесения записей в Книгу почета города. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани рассказал начальник Управления культуры Азат Абзалов.

«В этом году наш город празднует свой 1014-й день рождения, и по традиции мы порадуем жителей и гостей нашей столицы яркой и насыщенной программой празднования», — отметил спикер.

Так в 11.00 в парке им. Горького пройдет праздник для детей «Сокровища старого парка»: «Юных посетителей и их родителей ждут 8 тематических игровых площадок. В парке каждый желающий сможет увидеть выставку технического творчества, посетить живой уголок и принять участие в интерактивных играх и конкурсах», — добавил Азат Абзалов.

В полдень состоится открытие второй очереди парка «Белые цветы» на улице Абсалямова, где пройдет развлекательная программа с участниками детского фестиваля «Главные герои».

Кроме этого, с 12.00 в Казанском Кремле начнется фестиваль городской культуры и искусств TAT CULT FEST.

«Гостей праздника ожидают кинопоказы, театральные выступления казанских режиссеров и артистов, будут представлены интерактивные арт-объекты и спецпроекты молодых художников», — отметил Абзалов.

Хедлайнерами станут дуэт «Аигел» и рэпер Альберт Нурминский.

В 12.30 на площади Тысячелетия пройдет автомотошоу Kazan city racing, а в 13.00 у театра им. Г. Камала пройдет концерт участников фестиваля работающей молодежи «Наше время — Безнен заман».

В 17.00 около Центра семьи «Казан» начнется концертная программа. На сцене выступят звезды татарской и российской эстрады: FEDUK, Лэйна, группы POMPEYA и Рондо. Программа завершится праздничным салютом на Казанской набережной в 22.00. Лучшей точкой для его просмотра спикер назвал набережную Кремля и площадь у Центра семьи «Казан».

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