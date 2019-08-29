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Татар-информ

29 августа 2019, 18:10

Общество

«Новых свершений в труде всем нам!»: Рустам Минниханов вручил госнаграды 58 выдающимся татарстанцам

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Общество

«Новых свершений в труде всем нам!»: Рустам Минниханов вручил госнаграды 58 выдающимся татарстанцам

Фото: Рамиль Гали

Одной из первых награду получила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Пустобаева, которой скоро исполнится 100 лет.

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Государственные награды России и Татарстана вручил сегодня в Казанском Кремле Президент республики Рустам Минниханов. Наград удостоились 58 татарстанцев.

«В этом зале мы чествуем заслуженных представителей самых различных сфер экономики и социальной сферы, – сказал на торжественной церемонии Президент РТ. – Приглашены лучшие представители таких важных сфер, как образование, культура, здравоохранение, сельское хозяйство и ряда других направлений. От души поздравляю всех вас с заслуженными наградами».

Рустам Минниханов пожелал всем собравшимся оптимизма и веры в собственные силы. «Новых свершений в труде всем нам!», – добавил он.

Первой заслуженную награду получила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Пустобаева, которой 1 сентября исполнится 100 лет. За многолетний плодотворный труд на благо Татарстана она награждена орденом «За заслуги перед РТ». «Я прожила много, долгую жизнь. Пережито все вместе со страной, в том числе и трудности», – поделилась ветеран ВОВ.

На торжественной церемонии Президент РТ особо отметил сотрудников некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт». «По достоинству оценены ваши многолетние спортивные достижения, разносторонняя работа по популяризации автоспорта. Защита чести российского флага в самых отдаленных уголках света – все это заслуга дружного коллектива КАМАЗовских спортсменов», – подчеркнул он.

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени Рустам Минниханов вручил заместителю директора по внешним связям некоммерческого партнерства «КАМАЗ-Автоспорт» Айдару Беляеву, назвав его «профессионалом высочайшего уровня». «Спортивная команда “КАМАЗ-Мастер” благодарит руководство страны и республики за высокую оценку нашей работы. Мы обязуемся и в будущем высоко нести знамя российского и татарстанского автомобильного спорта, прославлять наш родной завод КАМАЗ и замечательный город Набережные Челны», – заявил в ответ представитель организации.

Орден Почета получил заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, а орден Дружбы – директор АО «Татэнергосбыт» Рифнур Сулейманов. «Большая честь находиться здесь и получить столь высокую награду. Но без сплоченной, ответственной дружной команды был бы невозможен такой знаковый день в моей жизни. Для меня и моих коллег это высокая награда, мощный стимул к еще большему вкладу в экономическое развитие республики», – заметил глава компании.

Педагог Лицея имени Н. И. Лобачевского КФУ Наталья Сафиуллина удостоена почетного звания «Заслуженный учитель РФ». В ответном слове она поблагодарила Рустама Минниханова за поддержку талантливой молодежи. «Среди моих учеников есть призеры и победители всероссийских и международных олимпиад, конкурсов, конференций по биологии и экологии. Моя награда – это награда всего коллектива лицея. Я и мои ученики гордимся тем, что мы татарстанцы. А День республики – это объединяющий праздник», – отметила она.

Орденом «За заслуги перед РТ» были награждены гендиректор ПАО «Казанский электротехнический завод» Владимир Гинсбург и начальник нефтегазодобывающего управления «Ямашнефть» ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина Виктор Смыков.

Директор – художественный руководитель Казанского камерного оркестра «Ля Примавера» Рустем Абязов удостоился ордена «Дуслык». Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин получил медаль «За доблестный труд». Заслуженным работником сферы молодежной политики РТ стал руководитель регионального исполкома ТРО ВПП «Единая Россия», председатель Общественного совета при Министерстве по делам молодежи РТ Андрей Кондратьев.

На торжественном мероприятии также были вручены и другие государственные награды.  

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