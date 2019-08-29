Президент РТ: Государство и общество должны способствовать повышению престижа человека труда

(Казань, 29 августа, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Государство и общество должны еще активнее способствовать повышению престижа человека труда. Об этом заявил сегодня на вручении государственных наград России и Татарстана в Казанском Кремле Президент РТ Рустам Минниханов.

«В этом зале мы чествуем заслуженных представителей самых различных сфер экономики и социальной сферы. С особым чувством хочу поприветствовать наших ветеранов. Трудно переоценить ваш вклад в воспитание молодежи. Отрадно, что среди награждаемых с каждым годом все больше людей с производства, которые своими руками создают материальные ценности», – сказал Президент Татарстана.

Он также добавил, что на церемонию приглашены лучшие представители таких важных сфер, как образование, культура, здравоохранение и сельское хозяйство, а также ряда других направлений.

Рустам Минниханов поздравил собравшихся с наступающим Днем Республики Татарстан. «У всех нас сегодня по-настоящему праздничное настроение. Нам есть чему радоваться и чем гордиться. Татарстан динамично развивается, и мы с удовлетворением отмечаем новые успехи в экономике. Государство полностью выполняет свои социальные обязательства. Все более насыщенной и интересной становится культурная жизнь республики», – отметил он.

Татарстанцы получают дополнительные возможности для улучшения качества жизни, продолжил Президент РТ.

Он упомянул, что в Казани «с большим успехом прошло мировое первенство по рабочим профессиям». «Мы на практике убедились, что освоение этих профессий обеспечивает подготовку кадров по мировым стандартам и соответствует потребностям высокотехнологичных производств», – подчеркнул Минниханов.

Он выразил признательность Президенту России Владимиру Путину и Премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву за высокую оценку достижений Татарстана в социально-экономическом развитии.

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